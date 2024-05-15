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Kadın işçi ışığı fark etti! Fabrikada soyunma odasında gizli kamera skandalı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikasında kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı.

15.05.2024 - 16:51 |
Kadın işçi ışığı fark etti! Fabrikada soyunma odasında gizli kamera skandalı

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

GÜVENLİK AMİRİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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