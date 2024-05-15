Bakan Yumaklı'dan çay açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ANORMAL FARK YOK"

Kilogramı 19 lira olarak açıklanan çay alım fiyatı ile ilgili Bakan Yumaklı,"Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyat ile ÇAYKUR'un alım fiyatıyla, maliyetlerin arasında anormal bir fark yok.

Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul bir kar koyulur. Ona göre fiyat açıklanır. Geçen yıllara göre hiçbir fark yok; ama hatırlıyorsanız geçen yıllarda da bu beklentiler daha yükseklere çekilmişti" diye konuştu.