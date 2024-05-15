Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tasarruf tedbirleri tüm kamuyu kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TOBB'un değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Burada Türkiye için çarpan vatanperver yürekler var, üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var. Millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarım var. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin kalbi bu salonda atıyor.

Milletin emanetini taşıyan siyasetçi olarak TOBB genel kurullarına iştirak etmeye her zaman önem verdi. Buradaki yapıcı eleştirilerden faydalanmaya gayret ettim. Meselelerimizi sizlerle konuştuk, sorunlarımıza ortak akılla çözüm aradık. Engelleri birlikte aştık. Odalarımızın kapasiteleri arttı. 3 oda sisteminden biri haline geldiniz. Biz de bu süreçte size daima destek olduk. Hedef ve hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzü açtık. Togg'u birlikte hayata geçirdik.

Bugün yollarımızı aşındıran binlerce Togg'da siz kardeşlerimin desteği ve emeği bulunuyor. Togg'un ne kadar stratejik hamle olduğu bugün de anlaşılıyor. Elektrikli araç piyasası çok büyük ivme yakaladı. Uzun yıllar sonra treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik. O dönem sadece mali zorluklarla mücadele etmedik, zihinlere kazınmış öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik. Emekleme safhasında kolunu bacağını kırmak için çok uğraştılar. Projeyi itibarsız hale getirmek için her yolu denediler. Türkiye'de ekonomiyi üst lige taşımayı baltalamak için kimler devreye giriyorsa elektrikli araç imalat sürecinde şahitlik ettik. Başkaları yapıyorsa biz niçin yapmayalım dedik. Elektrikli araç teknolojisinde yerimizi çok önceden aldık.

Haberin Devamı

En son geçen yıl 28 Mayıs seçimlerinden sonra TOBB mensuplarıyla bir araya gelmiştik. Son bir sene içinde ardı ardına yaşanan 3 seçim iş dünyamızı çok yordu. 2023 ekonomi açısından çok meşaakatli bir yıl oldu. Bölgemizde ülkemizi doğrudan etkileyen çatışmalar patlak verdi. Tek başına seçim gündemi bile iş dünyamızı yavaşlattığı hakikattir. 31 Mart seçimlerinin geride bırakılmasıyla 4 yıllık seçimsiz döneme girmiş bulunuyoruz. Küresel ekonominin son 5-6 yıldır fırtınalı sulardan geçtiğini sizler de biliyorsunuz.

Haberin Devamı

Dünyada 50-60 yılın zirvesine çıkan enflasyon atılan tüm adımlara rağmen ekonomi için endişe unsuru olmayı sürdürüyor. ABD ve AB merkez bankaları enflasyonun ne zaman düşeceğine dair net tarih veremiyor. Türkiye olarak krizlerden olumsuz etkileniyoruz. Biz bu dış faktörlerin yanında 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşamış durumdayız. 53 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Depremzede illerimizin toparlanması için verdiğimiz mücadelenin yakın şahidi bu arkadaşlarımızdır. Gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik, yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu esirgemedik. Şahsi ikbalimiz için ülke ve milletimize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hükümetin özverili tavrının değeri gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır. Bugün serzenişte bulunanlar yarın hayır duası edecektir.

Ekonomi programımızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık. Geçen seneyi yüzde 4.5 gibi tahminlerimizin üzerinde büyüme ile kapattık. Kişi başına gelir 13 bin 110 dolara çıktı. Dış talepteki zayıf görünüme rağmen ihracatta 255 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Turist sayısı yüzde 11.1 artışla 57.1 milyonu buldu. Böylelikle tüm zamanların en iyi turizm performansını elde ettik. Bu rakamlara ulaşma konusunda ümitvariz. 9 milyonu aşan ziyaretçi sayımızla 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik.

Haberin Devamı

Vatandaşın işi ve aşını koruması temel prensibimizdir. Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor. İşsizlik oranı yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı son11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Burada yakaladığımız istikrarı perçinleyerek sürdüreceğiz. İş gücü piyasasında ortaya çıkan arz talep dengesini de gidereceğiz. Özel sektörün personel bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu göstermektedir.

Siyasetten önce rızkını işçi ve ticaret olarak kazanmış bir kardeşinizin. Rızkın 10'da 9'unun ticarette olduğu müjdesine kendi ticari hayatımda tecrübe ettim. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerileri geliştirecek politikalara ağırlık vereceğiz.

Haberin Devamı

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor. 97.1 milyar dolar olan rezervlerimiz 127 milyar dolar seviyesine yükseldi. Mali disiplini sürdürerek para politikamızın etkinliğini artıracağız, enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz.

Yapısal reformları hızlandırıyoruz. Türkiye hem üreterek büyümek hem de tasarruf ederek kaynaklarını en verimli biçimde kullanmak zorunda olan bir ülkedir. Alın terimizden ve kendi bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye umut bağlayamayız. Atalarımız işten artmaz dişten artar demişlerdir. Talimatım üzerine tasarrufu artırmak için ekonomi heyetimiz çalışma yaptı. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir hükümetiz. Kamu kurumlarının milletimiz ve iş dünyamıza tasarrufta örnek olmasını hedefliyoruz. Bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça cari açıktaki iyileşme hız kazanacak.

Son dönemde tepkilere yol açan israf görüntülerinin önüne geçmeyi arzuluyoruz. Kamu malı ve kamu görevi milletin bizlere emanetidir. Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez. 31 Mart'tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş dost atamalarının mahşeri vicdanda ne gibi yaralar açtığını görüp takip ediyoruz. Gençlerimizin kamu kurumlarına ve yöneticilerine olan güvenleri sarsan skandallara artık bir dur denilmesi gerekiyor. Atanarak ve seçilerek gelinen her konumun sahibi milletimizin kendisidir. Buralar birileri için arpalık değildir. Ülkeye ve millete hizmet vasıtalarıdır.

Bu devlet bizim devletimiz. Hangi siyasi görüşe kökene meşrebe mensup olursak olalım hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. Bu gemiyi fırtınalı sulardan çıkarmak ortak görevimizdir. Meselelerimiz ortak olduğuna göre çözüme de ortak akılla birlikte varmalıyız. Herkesi tasarruf paketini uygulamaya davet ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.