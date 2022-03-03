MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
03.03.2022 - 10:10 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/aHsGdRxeF4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2022
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