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GündemMSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
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MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

03.03.2022 - 10:10 |
MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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