MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/aHsGdRxeF4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2022