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Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

31.10.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kilis’te geleneksel kuyumculuk kalıplarının dışına çıkan bir kuyumcu atölyesi, ürettiği eşsiz ve lüks tasarımlarla adından söz ettiriyor. Kuyumcu ustası Serkan Tekdirlik, hobi amacıyla başladığı farklı maden tasarımı serüveninde altın mama kaşığı, kahve fincanı, bıçak ve hatta altın kebap şişi gibi ilginç ürünler üretmeye başladı. Torununa özel ve kalıcı bir hediye yaptırmak isteyen bir vatandaşın talebiyle ortaya çıkan 5 gramlık altın mama kaşığı, sosyal medyanın da etkisiyle talep patlaması yaşayarak güncel 35 bin liralık fiyatıyla dikkat çekiyor.

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1Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Kilis'te kuyumcu atölyesinde çalışan ustanın altından ürettiği mama kaşığı, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler ilgi görüyor. Özellikle altın mama kaşığına gelen talepler üzerine usta, müşterilerin isteklerine göre üretim yapıyor.

2Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Kilis'te kuyumcu atölyesi işletmecisi Serkan Tekdirlik, klasik altın takıların dışında farklı materyaller üreterek dikkat çekiyor. Hobi amacıyla başladığı farklı ürün tasarımlarına altın mama kaşığını da ekleyen Tekdirlik, bu ürüne yönelik taleplerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla arttığını belirtti.

3Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Altından yalnızca kaşık değil, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler de yaptığını ifade eden Tekdirlik, mama kaşığının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

4Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Bir gün sosyal medya üzerinden telefon numarasına ulaşan bir kişinin kendisini aradığını belirten Tekdirlik, yeni torunu için farklı ve ilginç bir ürün yaptırmak istediğini söylediğini, bunun üzerine altın mama kaşığı yapmayı önerdiğini aktardı.

5Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Sosyal medyada ürünün paylaşılmasının ardından farklı talepler de almaya başladığını kaydetti.

6Kilis'te kuyumcuda yok artık dedirten tasarım: Altını eritip bilgisayarda tasarladılar!

Altın kaşıkları sıfırdan ürettiklerini belirten, Tekdirlik "Altını eritmeye başlıyoruz, bilgisayar ortamında tasarımını yapıyoruz. Müşterinin isteğine ve istediği modele göre üretim yapabiliyoruz. Ortalama 5 gram civarında geliyor. Güncel fiyatı ise yaklaşık 35 bin lira civarında" diye konuştu.

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