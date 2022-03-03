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Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Değişiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

Hastane randevusu ile ilgili son dakika gelişmesi! Randevularla ilgili flaş gelişme. Bazı milletvekilleri pandemi protokolü devam ettiği için muayene sürelerinden dolayı vatandaşın randevu almakta zorlandığını, nezle, grip sayılarının fazla olması nedeniyle de bazı bölgelerde yığılmaların olduğunu belirterek pandemi öncesi prosedüre dönülmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Çalışma yapın” talimatını verdiği öğrenildi.

03.03.2022 - 09:03 |
Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Değişiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısına yaklaşık 50 milletvekilinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Toplantıda bir milletvekilinin savunma sanayiinde bu zamana kadar yapılan hamlelerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali döneminde ve dünyanın geldiği durumda ne kadar önemli olduğunu dile getirmesi üzerine Erdoğan, “Dünya stratejik anlamda önemli bir süreçten, gergin bir süreçten geçiyor. Türkiye olarak strateji olarak önemli bir noktadayız” değerlendirmesini yaptı.

Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor Değişiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

UKRAYNA’DAN 3600 TÜRK GELDİ

Toplantıda bir milletvekilinin de Türkiye’deki Kırım Tatarlarının, Ukrayna’ya yardım kampanyası başlatmak istediklerini Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgili Bakan Soylu’ya, “Görüşün, değerlendirin” talimatını verdiği belirtildi. Toplantıda ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna’dan Edirne üzerinden Türkiye’ye yaklaşık 3 bin 600 Türk vatandaşının geldiği belirtildi. Yaklaşık 350 Kırım Tatarı’nın da Türkiye’ye giriş yaptığı ve KYK yurtlarına yerleştirileceği açıklandı.

FARKINDALIKTA EKSİKLİKLER VAR

Erdoğan’ın toplantıda 60 çeşit üründe desteklerin verildiği tarım başta olmak üzere birçok alandaki destekleri hatırlatarak, “Fiyat Artışı var ama devletin kaynakları da milletin hizmetine sevk edildi. Ancak farkındalık oluşturma noktasında eksikliklerimiz var. Bunları milletimize anlatmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili de “Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız” dediği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca vekillere 2023 seçimlerine odaklanın talimatı verdiği de belirtildi.

MUAYENE SÜRELERİ DÜZENLENECEK

Bazı milletvekilleri de pandemi protokolü devam ettiği için muayene sürelerinden dolayı vatandaşın randevu almakta zorlandığını, nezle, grip sayılarının fazla olması nedeniyle de bazı bölgelerde yığılmaların olduğunu belirterek pandemi öncesi prosedüre dönülmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Çalışma yapın” talimatını verdiği öğrenildi.

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