MSB: Adıyaman'da Kübra enkazdan kurtarıldı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız. İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerimiz Adıyaman'da enkaz altında 4 kişiyle irtibat kurdu. Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.