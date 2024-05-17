Rize'deki bungalovlar için düğmeye basıldı! Dere yatağına kaçak yapılanlar var

“BUNGALOV VE TURİZM AMAÇLI KONUTLARIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ CİDDİ BİR YAPILAŞMA VAR”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalov tipi konaklamalı turizminde Rize’de olması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Baydaş “Rize açısından en önemli meselelerimizden bir tanesi turizm. Turizm sezonunun açılışını yaptık. Turizm sezonunda beklenti çok yüksek. Bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Buradaki meselelerimizden bir tanesi de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var. Ciddi bir talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespit de ana hedefimiz şu, mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği açısından, konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Bu yapıların mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım. Yani kimin konakladığının burada biliniyor, tespit ediliyor olması lazım. Bunu sağlamamız lazım ve bu alanda ciddi adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.