Rize'deki bungalovlar için düğmeye basıldı! Dere yatağına kaçak yapılanlar var

“BİZ KAMU OLARAK HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ”

Kamu olarak her türlü kolaylığı vatandaşlara sağlayacaklarını belirten Baydaş, “Vergilendirilmiş kayıtlı olması lazım. Turizm işletmeciliği açısından, turizm işletme belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dördüncü hususumuz denetime tabi olması lazım ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisi'ne doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisi'ne atıkların kontrolü ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvel de konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk. Bungalov olması lazım. Biz bunu şu an bu tesisi yapan, işletenlerden daha fazla istiyoruz. Çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, Rize'mize olan talep arttıkça konak ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adımı onlarda karşılık verecek” şeklinde konuştu.