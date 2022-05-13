GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
HaberlerGündem Haberleri MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
ABONE OL

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

13.05.2022 - 20:28 |
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Vergi ödemeleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, 20 mayısa kadar...

Vergi ödemeleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, 20 mayısa kadar...

Marmara Denizi'nde korkunç görüntü! Siyaha büründü, inceleme başlatıldı

Marmara Denizi'nde korkunç görüntü! Siyaha büründü, inceleme başlatıldı

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Aylar sonra bir ilk, kritik sınırı açıkladı! Tarih belli oldu, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Aylar sonra bir ilk, kritik sınırı açıkladı! Tarih belli oldu, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vergi ödemeleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, 20 mayısa kadar...

Vergi ödemeleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, 20 mayısa kadar...

Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde korkunç görüntü! Siyaha büründü, inceleme başlatıldı

Marmara Denizi'nde korkunç görüntü! Siyaha büründü, inceleme başlatıldı

Sıradaki Haber
ABD ve Rusya arasında kritik görüşme!

ABD ve Rusya arasında kritik görüşme!

Sıradaki Haber
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ne? İşte sınav takvimi!

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ne? İşte sınav takvimi!

Sıradaki Haber