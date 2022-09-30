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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin SİHA atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30.09.2022 - 19:54 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin SİHA atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi. (DHA)

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