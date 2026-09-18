Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, motosikletiyle seyreden sürücü bir süre sonra ön tekerini havaya kaldırarak yoluna devam etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Tehlikeli yolculuk, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.