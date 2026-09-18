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Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

18.09.2026 - 00:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Malatya'da motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, motosikletiyle seyreden sürücü bir süre sonra ön tekerini havaya kaldırarak yoluna devam etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.

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Tehlikeli yolculuk, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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