Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama!
18.09.2026 - 01:04Güncellenme Tarihi:
Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında bazı emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi.
Karar doğrultusunda, Ağustos 2024'te Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman atandı.