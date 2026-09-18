Muş Emniyet Müdürlüğü'ne Cemal Dalman atandı
18.09.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişikliğe gidildi.
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Kararname doğrultusunda Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Cemal Dalman atandı. Bir süredir Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Melih Kuzudişli ise aynı kararnameyle merkeze alındı. Cemal Dalman'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.