Muş Emniyet Müdürlüğü'ne Cemal Dalman atandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Kararname doğrultusunda Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Cemal Dalman atandı. Bir süredir Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Melih Kuzudişli ise aynı kararnameyle merkeze alındı. Cemal Dalman'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.