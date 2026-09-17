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Pozantı-Tarsus otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü

17.09.2026 - 23:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Pozantı-Tarsus otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, otoyolun Damlama mevkiinde Hacı Mehmet Dam idaresindeki sebze yüklü 80 AG 162 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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