İş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre olay, Göksun-Andırın Adıyaman Pınarı bağlantı yolundaki çalışma alanında meydana geldi. M.A. yönetimindeki kepçe, yol çalışması sırasında bölgedeki araç trafiğini yönlendirmekle görevli mesai arkadaşı 18 yaşındaki Emre İspir’e çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç işçi İspir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İspir’in cansız bedeni Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Andırın nüfusuna kayıtlı İspir’in, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sınavına girdiği ve bir süredir sınav sonucunu beklediği öğrenildi. Kazanın ardından kepçe operatörü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.