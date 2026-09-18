Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi
HaberlerGündem Haberleri Sezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi

Sezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi

18.09.2026 - 00:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi

Düzce'de balık sezonunun 1 Eylül'de açılmasıyla birlikte tezgahlar palamut ve hamsi bolluğuyla dolarken, balıkçılar artan bereketten ve uygun fiyatlardan memnuniyet duyuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Karadeniz'de avlanan balıkçılar, başta palamut olmak üzere birçok türü bol miktarda avladı. Geçen yıl sezon sonlarında yaşanan hamsi sıkıntısının aksine, bu sezon palamudun yanı sıra hamsinin de bol çıkması balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık tezgahlarında palamut 100 ile 150 lira, hamsi 200 lira, istavrit ise 200 liradan alıcı buluyor.

Düzce'de 29 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, palamut ve hamsinin geçen yıla göre oldukça bol olduğunu belirterek, "Palamut da hamsi de geçen seneye göre oldukça bol. Denizlerde bolluk var. Havalarda yağmurlu geçti. Onun için bütün balıklar bol miktarda var. Hamsi de, palamut da, mezgit de bol bol tezgahlarımızda var. Bu şekilde devam ederse daha çok balık denizden çıkacak. Vatandaşlarda bol bol yiyecekler. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut daha da fazla çıkacak. Bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Bir palamut yarım kilo geliyor. Şu anda 100 TL. Geçen seneki fiyatlara göre bu sene çok ideal. Mazota gelen zamlar balığı etkilemez. Balığın ekonomisi farklıdır. Balık bol çıkarsa fiyat ucuzlar, balık az çıkarsa fiyatlar artar" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
#Gündem

Otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
#Gündem

Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı