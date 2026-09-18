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Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

18.09.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi kapsamında, Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

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Kararnameyle mevcut Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Atamalar, 18 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/316 sayılı karar kapsamında gerçekleştirildi.

Emniyet teşkilatında merkez ve taşra teşkilatını kapsayan kararnameyle çok sayıda il emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidilirken, bazı il emniyet müdürleri de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Yeni dönemde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevini Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman yürütecek.

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