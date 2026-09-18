Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Eraslan Er atandı

Karar kapsamında Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda üst düzey görev değişikliğinin gerçekleştirildiği kararnameyle, 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni isimler atandı. Ayrıca çok sayıda mevcut il emniyet müdürü de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.



15 Temmuz gecesi görev aldı

Iğdır’ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak atanan Eraslan Er, Emniyet teşkilatında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. Eraslan Er, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesinde Ankara Özel Harekât birimlerinde görev alan emniyet mensupları arasında yer aldı.