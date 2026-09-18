Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

18.09.2026 - 00:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi'nden bulvara dönüş yapmak isteyen otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Pozantı-Tarsus otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü
Pozantı-Tarsus otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İLGİLİ HABER

İş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti
İş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
#Gündem

Motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Sezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi
#Gündem

Sezonun gözdesi oldular! Palamut ve hamsi tezgahları şenlendirdi