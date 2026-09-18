Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği
18.09.2026 - 01:03Güncellenme Tarihi:
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yerine Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında bazı emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi.
Karar doğrultusunda, Ağustos 2024'te Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Baybaba, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.
Baybaba'nın yerine Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz atandı.