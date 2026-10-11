Motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada

Haberin Devamı

İlginç olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, 76 yaşındaki adam yolda yürürken, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu. Çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce koşmaya başlayan yaşlı adam, panikleyerek yere düştü.

Olay sonrası yaşlı adamın yere düştüğünü görmelerine rağmen iki kişinin yardım etmediği görülürken, yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.