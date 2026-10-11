Motorlu testere ile yaşlı adamı korkuttuğu anlar kamerada
11.10.2026 - 00:16Güncellenme Tarihi:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı bir adam, yolda yürürken kendisini motorlu testere ile korkutan kadından kaçarken yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
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İlginç olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, 76 yaşındaki adam yolda yürürken, yol kenarında odun kesen iki kişiden biri tarafından motorlu testere ile korkutuldu. Çalışan motorlu testere ile üstüne doğru gelen kadını görünce koşmaya başlayan yaşlı adam, panikleyerek yere düştü.
Olay sonrası yaşlı adamın yere düştüğünü görmelerine rağmen iki kişinin yardım etmediği görülürken, yaşlı adamın ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.