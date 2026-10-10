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Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

10.10.2026 - 23:04Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MARDİN (İHA)

Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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