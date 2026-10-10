Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.