İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı
10.10.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.08’de meydana gelen sarsıntı, Yalova merkez ve çevre ilçelerde hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Denizi’nde Yalova açıkları olarak belirlenen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova) Tarih:2026-10-10 Saat:22:08:49 TSİ Enlem:40.698 N Boylam:29.25633 E Derinlik:7.96 km Detay:https://t.co/kfXgNLFj66 @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2026