Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı

İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı

10.10.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: Zehra Baykal YILDIZ/ YALOVA, (DHA)

ABONE OL

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.08’de meydana gelen sarsıntı, Yalova merkez ve çevre ilçelerde hissedildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Denizi’nde Yalova açıkları olarak belirlenen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

İLGİLİ HABER

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı
#Gündem

Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Fabrikada kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
#Gündem

Fabrikada kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı
#Gündem

İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı