İstanbul'da hissedilen deprem oldu vatandaşlar sokağa çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Denizi’nde Yalova açıkları olarak belirlenen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

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