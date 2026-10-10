Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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HASTALAR TTAHLİYE EDİLDİ

Yangının ardından ekipler, hastaları binadan kısa sürede tahliye etti. Hastanedeki 40 kişinin hastanenin ek binasına tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında yangın çıkmıştır. İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.