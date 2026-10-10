Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
HaberlerGündem Haberleri Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

10.10.2026 - 20:56Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)

ABONE OL

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İLGİLİ HABER

Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

HASTALAR TTAHLİYE EDİLDİ

Yangının ardından ekipler, hastaları binadan kısa sürede tahliye etti. Hastanedeki 40 kişinin hastanenin ek binasına tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İLGİLİ HABER

Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak
Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında yangın çıkmıştır. İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı
#Gündem

İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
#Gündem

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti
#Gündem

Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti