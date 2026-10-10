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GündemKaradeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı
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Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

10.10.2026 - 18:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (AA)

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar Mehmet Tekin ve Engin Özçelik, yaklaşık 3 bin palamut avlayarak limana döndü.

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1Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Türkeli Limanı'ndan gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, Yalı Mahallesi açıklarında bıraktıkları ağlara takılan palamutları teknelerine aldı.

2Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Yaklaşık 3 bin palamut avlayan balıkçılar, limana döndü.

3Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Balıkçılardan Engin Özçelik, AA muhabirine, Karadeniz'de palamut bolluğunun vatandaşlara da fayda sağladığını söyledi.

4Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Vatandaşların 20-30 balık alıp derin dondurucularına koyduğunu anlatan Özçelik, "Kışın balığın az olduğu dönemlerde tüketiyorlar. Amacımız, bütün sofraları balıkla buluşturmak. Balık bereketi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşebilir." dedi.

5Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Özçelik, daha önce tanesi 75 ila 100 liradan satılan palamudun fiyatının 50 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

6Karadeniz'deki bolluk balık fiyatlarını düşürdü! Balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı

Mehmet Tekin de Karadeniz'de güzel bir av gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sezonun böyle devam etmesini umut ediyoruz. Balık bol. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu.

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