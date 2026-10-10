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Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

10.10.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: KONYA (İHA)

Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Hastaneye kaldırılan Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurettin Baştürk’ün cenazesi, Ereğli’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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