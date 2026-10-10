Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti
10.10.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:
Konya’nın Ereğli ilçesinde ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurettin Baştürk’ün cenazesi, Ereğli’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.