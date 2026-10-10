Fabrikada kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Emin Tarım Fabrikası'nda depo bölümünde kepçenin altında kalan M.Y. (37) adlı işçi hayatını kaybetti.

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Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan kepçe operatörü E.A. (30) gözaltına alındı. E.A., depoda bulunan küspeleri kepçeyle taşıdığı sırada M.Y.’nin aracın altında kaldığını beyan etti.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.