Kabak yüklü traktör pikapla çarpışıp tarlaya savruldu

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Kaza, Yeni Akçakavak köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 14 BE 102 plakalı pikap, merkez istikametine seyrederken tarladan yola çıkan C.S. yönetimindeki 14 FM 068 plakalı kabak yüklü traktörle çarpıştı.

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Bu sırada arkadan gelen B.O.E. idaresindeki 14 BE 977 plakalı otomobil, araçlara çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsü C.S. ile pikapta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

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Çarpışmanın etkisiyle traktördeki kabaklar da yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yola saçılan kabaklar ise vatandaşlar tarafından toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.