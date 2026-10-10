Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı

İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı

10.10.2026 - 21:06Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kabak yüklü traktör pikapla çarpışıp tarlaya savruldu
#Gündem

Kabak yüklü traktör pikapla çarpışıp tarlaya savruldu

İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı
#Gündem

İki araç kavşakta çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
#Gündem

Hastanenin çatısında yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi