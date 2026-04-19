GündemMİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi

MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi

19.04.2026 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadircan GÜLER/ ANKARA, (DHA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda Panama bandıralı bir gemide 106 kilo kokain ele geçirildi.

Panama’dan hareket ettiği belirlenen bir gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve jandarma birimleri harekete geçti. Söz konusu gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında, İstanbul istikametine seyir halindeyken sahil güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Sahil güvenlik botları refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide, dedektör köpeklerin de katılımıyla kapsamlı arama yapıldı. Konteynerler içerisinde gizlenmiş halde bulunan 106 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde güvenlik güçlerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

‘BARONLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ‘Sıfır Tolerans’ vurgusu yaptı. Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Uluslararası uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve piyasa değeri, son dönemde deniz yoluyla yapılan kaçakçılığa vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

