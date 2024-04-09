Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
09.04.2024 - 10:12 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.