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Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı, Milli Eğitim Akademisinde akademi başkanı ve 10 akademik kurul üyesi için kadro ihdas edildi

28.12.2024 - 17:27 |
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında bulunan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı, Milli Eğitim Akademisinde akademi başkanı ve 10 akademik kurul üyesi için kadro ihdası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve 2 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

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