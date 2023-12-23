Milli Eğitim Bakanı Tekin: Hüseyin Aktaş öğretmenimi gururla izledim

Plevne Ortaokulu’nda yaşanan olayda yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle 13 yaşındaki öğrencisi Çetin Çelebi’yi yaşama bağlayan Hüseyin Aktaş’ın hayat kurtardığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından aktaran Bakan Tekin, “Öğretmenlerimizin ne kadar önemli, hayata dokunan işler yaptığına siz de şahit olun isterim. Amasya'da, Plevne Ortaokulunda, okul bahçesinde oyun oynarken aniden rahatsızlanıp kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup suni solunum-kalp masajı (Temel Yaşam Desteği) yaparak hayatta kalmasını sağlayan Hüseyin Aktaş öğretmenimi gururla izledim” notunu paylaştı.

17 yıllık eğitimci Aktaş’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde zamanında ve bilinçli yaptığı müdahale ile ilk yardımın hayat kurtardığını gözler önüne serdiğinin altını çizen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilmesi için yoğun çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım” ifadelerini kullandı.

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Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, öğretmeninin müdahalesi ile hayata döndürülen Çetin Çelebi’nin hastanede iyiye giden tedavisi sürüyor.