GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
ABONE OL

Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

06.05.2023 - 08:54 | | DHA
Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı.

Altın fiyatları uçuşa geçti! Uzman isimden çarpıcı altın uyarısı geldi
ALTINDA SÜRPRİZ RAKAMAltın fiyatları uçuşa geçti! Uzman isimden çarpıcı altın uyarısı geldiHaberi Görüntüle

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız

Meteoroloji il il son dakika uyardı! Fırtına ve kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi

Meteoroloji il il son dakika uyardı! Fırtına ve kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi

Dakikalar içerisinde 500 bin TL değerinde kablo çaldılar

Dakikalar içerisinde 500 bin TL değerinde kablo çaldılar