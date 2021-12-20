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Midyat’ta trafik kazası, 1’i ağır 3 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat-İdil yolu Doğançay mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kesici ayırıcı yardımı ile otomobilden çıkarılarak 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

20.12.2021 - 10:57 |
Midyat’ta trafik kazası, 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Midyat-İdil yolu Doğançay mevkiinde mobil vinç seyir halindeyken arkadan otomobile çarptı, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobil içinden kesici ayırıcı yardımı ile çıkarılarak, 112 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Midyat’ta trafik kazası, 1’i ağır 3 yaralı

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