Midyat'ta çıkan kavga can aldı! Dengesini kaybedip yola düştü araç üstünden geçti

Midyat'ta meydana gelen kaza 20 Haziran’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaldırımda başlayan ve caddeye taşan arbede sırasında Faruk A., dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, yolda hareketsiz halde yatan Faruk A.’ya çarptı.





HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Faruk A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ



Öte yandan, kavga ve minibüsün çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.