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MGM'den son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! 90 kilometre hızla geliyor, yarın ve pazar günü...

Son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji özellikle duyurdu. Marmara geneli için kritik açıklama geldi. 90 kilometre hızla geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yarın Marmara Bölgesi genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

01.04.2022 - 15:54 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
MGM'den son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! 90 kilometre hızla geliyor, yarın ve pazar günü...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. 

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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