MGM'den son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! 90 kilometre hızla geliyor, yarın ve pazar günü...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.