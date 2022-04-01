Meteoroloji'den 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±! Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi! Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey ve batÄ± kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz'de toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.