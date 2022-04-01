Meteoroloji'den 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±! Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi! Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

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GündemMeteoroloji'den 46 il için son dakika açÄ±klamasÄ±! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den 46 il için son dakika açÄ±klamasÄ±! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...
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Meteoroloji'den 46 il için son dakika açÄ±klamasÄ±! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

Meteoroloji'den onlarca kent iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±! GÃ¼n gÃ¼n belli oldu, kuvvetli geliyor ve gÃ¼nlerce devam edecek. BugÃ¼n 46 il, yarÄ±n ise 20 il iÃ§in sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°stanbul, Ä°zmir, Bursa, Ã‡anakkale, AydÄ±n dahil Ã§ok sayÄ±da kent iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klama geldi. YaÄŸmur ve kar bitti, bahar geldi derken bazÄ± illerde yaÄŸmur etkili olmaya devam edecek. MGM haritayÄ± paylaÅŸtÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar gÃ¼nlerce sÃ¼recek. Tarih belli oldu. Ã–te yandan toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±larÄ± da peÅŸ peÅŸe geldi. VatandaÅŸlar hafta sonu havanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor? Cumartesi ve pazar hava durumu nasÄ±l? Hangi illerde yaÄŸÄ±ÅŸ var? Son dakika hava durumu...

â€¢ 01 Nisan 2022 - 09:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
â€¢ 01 Nisan 2022 - 09:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Meteorolojiden 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu aÃ§Ä±klamasÄ±! Kuvvetli geliyor, tarih verildi. Onlarca il iÃ§in bugÃ¼n ve yarÄ±n sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artÄ±yor ancak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Ä°stanbul dahil bazÄ± iller iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hava nasÄ±l olacak? Son dakika hava durumu...

2Meteorolojiden 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey ve batÄ± kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz'de toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

3Meteorolojiden 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, yurt genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

4Meteorolojiden 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

RÃ¼zgarÄ±n genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Egeâ€™de kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

5KUVVETLÄ° RÃœZGAR VE Ã‡IÄž UYARISI

KUVVETLÄ° RÃœZGAR VE Ã‡IÄž UYARISI

RÃ¼zgarÄ±n Marmara ve KÄ±yÄ± Egeâ€™de gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

6Meteorolojiden 46 il iÃ§in son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± Ã‡ok kuvvetli geliyor, gÃ¼n verildi Ä°stanbul, Ä°zmir dahil kentlere flaÅŸ uyarÄ±...

DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ riski olmasÄ±ndan dolayÄ± meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

7BugÃ¼n iÃ§in sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller:

BugÃ¼n iÃ§in sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller:

Afyonkarahisar, AÄŸrÄ±, Artvin, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Bilecik, BingÃ¶l, Bitlis, Bolu, Bursa, Ã‡anakkale, Denizli, Edirne, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kars, Kastamonu, KÄ±rklareli, Kocaeli, KÃ¼tahya, Malatya, Manisa, MuÄŸla, MuÅŸ, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, TekirdaÄŸ, Trabzon, Tunceli, UÅŸak, Van, Zonguldak, Bayburt, BartÄ±n, Ardahan, IÄŸdÄ±r, Yalova, KarabÃ¼k, DÃ¼zce

8YarÄ±n sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller:

YarÄ±n sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller:Â

AÄŸrÄ±, Artvin, BingÃ¶l, Bitlis, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Kars, Malatya, MuÅŸ, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, IÄŸdÄ±r

9BUGÃœN HAVA NASIL MARMARA

BUGÃœN HAVA NASIL? MARMARA

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Ã‡anakkale, Bilecik ve Sakarya Ã§evrelerinin kÄ±sa sÃ¼reli-yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. BÃ¶lge genelinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

Ã‡ANAKKALE Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde kÄ±sa sÃ¼reli-yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

KIRKLARELÄ° Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

SAKARYA Â°C, 29Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde kÄ±sa sÃ¼reli-yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

10EGE

EGE

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli, yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. BÃ¶lge genelinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

MUÄžLA Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

11AKDENÄ°Z

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

HATAY Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA Â°C, 19Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

12Ä°Ã‡ ANADOLU

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ±, kuzeybatÄ±sÄ±nÄ±n yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

KAYSERÄ° Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

13BATI KARADENÄ°Z

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde DÃ¼zce, Bolu, KarabÃ¼k ve Kastamonu Ã§evrelerinin kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinde kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

14ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerinde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r.

RÄ°ZE Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

TOKAT Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

TRABZON Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± bulutlu

15DOÄžU ANADOLU

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. YÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r.

ERZURUM Â°C, 13Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS Â°C, 13Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 12Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

16GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin gÃ¼neyinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu

17BUGÃœN HAVA DURUMU

BUGÃœN HAVA DURUMU

18CUMARTESÄ° HAVA DURUMU

CUMARTESÄ° HAVA DURUMU

19PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

20PAZARTESÄ° HAVA DURUMU

PAZARTESÄ° HAVA DURUMU

21SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

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