MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu’nun 2023 yılının ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılıyor.

Milli güvenlik açısından önem arz eden siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin tüm yönleriyle ele alınacağı toplantı gündeminin ilk maddelerini; terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen harekatlar oluşturacak.

İsveç’te Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı ve aynı gün terör örgütü PKK ile iltisaklı grupların, Türkiye’ye karşı propaganda eyleminde bulunmasına da izin verilmesinin kapsamlı olarak ele alınması bekleniyor.