GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMetropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!
HaberlerGündem Haberleri Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!
ABONE OL

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lının, jandarmanın operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

21.04.2022 - 13:11 |
Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de bulunan sözde üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla sansasyonel bombalı eylemler yapılması amacıyla bir grup teröristin, özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla yurda sokulacağı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı.

Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin titiz çalışması sonucu eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek, takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyonda biri Resulayn'da diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan teröristler, çok miktarda patlayıcı ile birlikte yakalandı. Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım eden 7 şüpheli de gözaltında alındı. Teröristlere eylem talimatının Suriye/Haseke’de bulunan üst düzey örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi. Yakalanan teröristlere, yurt içinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye’de özel olarak keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği; sözde örgüt üst yönetimince metropoller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan 2 terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye’de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı
İlgili Haber
İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı
Dolar ve TL ile ilgili kritik uyarı! ATM'lerden geçiyor, döviz büfelerinde çalışanlar bile anlamıyor...
İlgili Haber
Dolar ve TL ile ilgili kritik uyarı! ATM'lerden geçiyor, döviz büfelerinde çalışanlar bile anlamıyor...
İstanbul'da korkutan patlama
İlgili Haber
İstanbul'da korkutan patlama
Avrasya Tüneli ile ilgili flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
İlgili Haber
Avrasya Tüneli ile ilgili flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Servis aracına bombalı tuzakta 200 metre detayı
İlgili Haber
Servis aracına bombalı tuzakta 200 metre detayı

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurmuştu: Tanesi 100 dolara satılıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurmuştu: Tanesi 100 dolara satılıyor!

Bakan Ersoy: Michelin Rehberi'nden aldığı destekle İstanbul marka değerini sağlamlaştıracak

Bakan Ersoy: Michelin Rehberi'nden aldığı destekle İstanbul marka değerini sağlamlaştıracak

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurmuştu: Tanesi 100 dolara satılıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurmuştu: Tanesi 100 dolara satılıyor!

Sıradaki Haber
Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist yakalandı!

Sıradaki Haber
Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Sıradaki Haber