Servis aracına bombalı tuzakta 200 metre detayı

Bursa’da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki son bilgileri aktaran DHA muhabiri Muammer İrtem, birçok güvenlik kamerası görüntüsünün izlendiğini, failin en fazla 200 metre uzaklıkta olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

EMNİYET SALDIRGANIN PEŞİNDE

CNN Türk yayınında konuşan, DHA muhabiri Muammer İrtem, "Bomba uzaktan kumandayla patlatıldığı için aslında failin çok uzakta olmadığı yönünde ekipler yoğunlaştı. Bölgedeki birçok güvenlik kamerası incelendi. Faile dair biz bulmaya çalıştılar. Failin en fazla 200 metre uzaklıkta olabileceği değerlendiriliyor. Emniyet ekipleri failin yakalanması ve patlayıcının ne tür bir bomba olduğu ve hangi terör örgütüne yönelik olduğuna dair çalışması sürüyor." dedi.

PATLAMA SONRASI PANİK ANLARI

Öte yandan patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:

Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

SOYLU: UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın EYP’li saldırı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.

PATLAYICIYI ÇALILAR ARASINDAKİ DİREĞİN DİBİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Bursa’da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle elektrik direğinin hasar gördüğü, çalıların da yerinden söküldüğü görüldü. Bu arada, 3 çocuk babası şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in evine Türk bayrağı asıldı.