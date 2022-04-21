Avrasya Tüneli ile ilgili flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu

Motosiklet sürücülerini sevindiren bir haber paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli ile ilgili alınan kararı duyurdu. Bakan, Avrasya Tüneli'nin Ramazan Bayramı öncesinde 1 Mayıs tarihinde motosiklet trafiğine açacaklarını bildirdi.

Motobike İstanbul 2022 Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi; Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik ediyoruz. Sayıları artan elektrikli araçların teknik alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Şehirlerde bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaştırılması için genel konsepti oluşturuyoruz.

Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını başarılı bir şekilde bitirerek milletimizin hizmetine sunduk. 50 km olan toplam tünel uzunluğumuzu 13 kattan daha fazla artırarak 651 km’ye çıkardık.

Kesintisizi trafik akışıyla seyahat süresinde yıllık 7.3 milyar saat tasarruf ettik. Yatırımlarımız sayesinde yol güvenliğimiz arttı. Ayrıca emisyon salınımında 5 milyon ton azalttık. 20 yılda Türkiye’ye değer katan projeleri 170 milyar dolar ile hayata geçirdik.

2023 ulaştırma ve lojistik ana planıyla Türkiye'nin geleceğini şimdiden planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde demiryolu, karayolu ve haberleşme sektörleri için 198 milyar dolarlık yatırımı planladık. 2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak yatırım gelirinin 5 katını kazandıracağız.

Karayollarında fosil yakıt yerine alternatif enerji kullanımını azaltacağız. Bu projelerle biz gelişmekte olan değil gelişmiş ülkelerin öncüsü olmaya kararlıyız. Büyükşehirlerimizin caddelerinde ortalama hızları 50 km’nin altında mikro hareketlilik araçları oldukça arttı. 2003 yılında 1 milyon olan motosiklet sayısının 4 milyona dayanması da motosiklet kullanımına talebin giderek arttığını göstermektedir.

Bugün trafiğe kayıtlı yaklaşık 24 milyon taşıt bulunuyor. Bunun yüzde 15’ini motosikletler oluşturuyor. Bu noktada bakanlık olarak kullanıcıların mal ve can güvenliği için çalışmaları yapıyoruz. Yollarımızın alt yapılarını değil üst yapılarını da inşa ediyoruz. Motosiklet kullanıcıları için bir müjde paylaşmak istiyorum. Kazlıçeşme-Göztepe arasında hizmet veren Avrasya Tünelinin ayrıcalıklarından bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. 1 Mayıs itibarıyla Avrasya Tüneli'ni motosiklet trafiğine açıyoruz hayırlı ve uğurlu olsun.