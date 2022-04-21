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Ä°stanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonlarÄ±: 14 gözaltÄ±

Ä°stanbul'da 26 Mart- 07 Nisan tarihleri arasÄ±nda 6 ilÃ§ede dÃ¼zenlenen narkotik operasyonlarÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli yakalanÄ±rken, adreslerde yapÄ±lan aramalarda toplam 122 kilo 600 gram uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.Â

21.04.2022 - 13:06 |
Ä°stanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonlarÄ±: 14 gözaltÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri, 26 Mart - 07 Nisan tarihleri arasÄ±nda AtaÅŸehir, AvcÄ±lar, BaÅŸakÅŸehir, BeylikdÃ¼zÃ¼, Esenyurt ve Silivri'de uyuÅŸturucu madde satÄ±ÅŸÄ± ve imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen adreslere operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonlarda toplam 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, adreslerde yapÄ±lan aramalarda, 45 kilo 850 gram afyon sakÄ±zÄ±, 56 kilo 950 gram eroin, 14 kilo 800 gram likit eroin, 5 kilogram hint keneviri, 48 kilo 250 gram asetik anhidrat maddesi ele geÃ§irildi.

Operasyon anlarÄ± kameraya yansÄ±rken, ele geÃ§irilen uyuÅŸturucu maddeler Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Vatan Caddesi yerleÅŸkesinde sergilendi.

SÄ°LÄ°VRÄ°'DE UYUÅžTURUCU MADDELERÄ° TOPRAÄžIN ALTINA GÃ–MMÃœÅžLER

Ã–te yandan, 26 Mart'ta Silivri'de uyuÅŸturucu imalathanesi olarak kullanÄ±lan bir barakaya dÃ¼zenlenen operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Aramalarda, topraÄŸÄ±n altÄ±na gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde, 45 kilo 850 gram afyon sakÄ±zÄ±, 14 kilo 800 gram likit eroin maddesi, 48 kilo 250 gram asetik anhidrat maddesi ele geÃ§irildi.Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 11'i tutuklanÄ±rken, 3'Ã¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

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