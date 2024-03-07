Metro hattında teknik arıza! Seferler aksadı

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında sabah saatlerinde seferler yapılamadı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu.Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.Bazı yolcuların metro hattında raylarda yürüdüğü görüldü. Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. Seferler saat 09.00 itibariyle normale döndü. (DHA)