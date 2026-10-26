Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili uyardı! Sel ve su taşkınlarına dikkat

MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.