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Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili uyardı! Sel ve su taşkınlarına dikkat

26.10.2026 - 18:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili uyardı! Sel ve su taşkınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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