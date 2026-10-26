Fransa’da kazanıp Türkiye’ye yatırıyor! Yılda 1 milyon avroluk ürün tedariki

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Her yıl düzenli olarak Turgutlu'ya gelen Bulut, hem kişisel ihtiyaçlarını hem de mağazalarının önemli ihtiyaçlarını memleketinden karşılıyor. Bu yıl da mağazalarının tabela ve reklam çalışmalarını Turgutlu'daki işletmelere yaptıran iş insanının ilçede inşaat yatırımları da bulunuyor.



"Fransa'da kazanıp Türkiye'de harcıyorum"



Yaptığı yatırımlarla memleketine ekonomik katkı sunmayı amaçladığını belirten iş insanı Hamit Bulut, her yıl Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Euro değerinde ürün tedarik ettiğini ifade etti.



