Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetre boyutunda dev bir şemsiye mantarı buldu. Çocukluğundan bu yana mantar topladığını belirten Baycan, ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını ve mantarın getirdiği sepete dahi sığmadığını söyledi.
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu.
Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
Baycan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.
İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.