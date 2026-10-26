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Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'

26.10.2026 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, yaklaşık 40 santimetre boyutunda dev bir şemsiye mantarı buldu. Çocukluğundan bu yana mantar topladığını belirten Baycan, ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını ve mantarın getirdiği sepete dahi sığmadığını söyledi.

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1Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu.

2Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'

Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

3Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'

Baycan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.

4Çayır mantarı toplamaya çıktı, gözlerine inanamadı! '40 yıllık mantarcıyım, ilk kez böyle bir şey görüyorum'

İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.

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