Mersin merkezinde tarihi dönüşüm: Her şeyi baştan ayağı yenilendi

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Mersin’in kent hafızasında önemli bir yere sahip olan yaklaşık bir asırlık Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak.

Yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklemeler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden yapı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden ele alınacak.

"Yapıyı tarihi dokusuyla koruyarak kent yaşamına kazandırmayı amaçlıyoruz"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan İnşaat Mühendisi Fırat Eren, Kasaplar Çarşısının, Mersin kent tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip yapının korunarak yeniden kente kazandırılacağını ifade eden Eren, "Kasaplar Çarşısı yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip. Bu yapıyı tarihi dokusuyla koruyarak, yeniden kent yaşamına kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.



Yapının zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğradığını aktaran Eren, "Ne yazık ki yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle yapının özgün mimari karakterinin kaybolduğunu görüyoruz. Mersin Çarşısının merkezinde yer alan bu yapı, bulunduğu konum itibariyle de kentimizin önemli buluşma noktalarından biri olmaya aday" diye konuştu.

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Restorasyon çalışmasını yalnızca yapı özelinde değerlendirmediklerini kaydeden Eren, Kasaplar Çarşısının çevresindeki tarihi ve kültürel alanlarla birlikte ele alındığını söyledi.

Tarihi yapılar arasında kültür rotası oluşturulacak



Kasaplar Çarşısının çevresindeki tarihi ve kültürel alanlarla bütünleşmesiyle kent merkezinde önemli bir kültür rotası oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Eren, "Kırmızı Lacivert Kent Meydanı, Karamancılar Konağı, Kent Müzesi olarak Mersin’e kazandıracağımız Taş Bina ile birlikte Kasaplar Çarşısı, Mersin tarihinin merkezinde birbirini tamamlayan önemli bir kültür rotasının parçalarını oluşturacak" ifadelerini kullandı.



Özellikle Taş Binada hayata geçirilecek Kent Müzesi ile Kasaplar Çarşısı arasındaki yakınlığın bölgenin cazibesini artıracağını dile getiren Eren, "Özellikle Taş Binada hayata geçireceğimiz Kent Müzesi ile Kasaplar Çarşısı arasındaki yakınlık ve işlevsellik, bu bölgeyi yerel halk ve turistler için çok daha güçlü bir deneyim alanına dönüştürecek" dedi.