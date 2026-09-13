Pandemide İstanbul'u terk edip memleketine döndü! Devrekani'yi üretim üssüne çevirdi, şimdi talebe yetişemiyor

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"En verimli ırkın bu olduğuna karar verdik"



Büyük gri ırkını tercih etmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Bayramoğlu, "En verimli ırkın bu olduğuna karar verdik. 10,5 kiloya kadar çıkabilen orijinal, asil bir ırk bu. İsterseniz et veriyor, isterseniz döllü yumurta veriyor. Hem yumurtacı hem etçi. Ondan dolayı bunu tercih ettik. 130 tane civciv ile başladık. Şimdi istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Zaten yumurtası da bizde, anaçları da bizde. İstediğimiz kadar üretebiliyoruz. Kazlarımıza arpa, buğday, yulaf, mısır ne verirsek yiyorlar. Yem ayırmazlar, hepsini yerler. Sadece yumurta döneminde yumurta yemi veriyoruz. Zaten bu dönemde de gıdasının yüzde 50'sini dışarıdan meradan alıyoruz, meraya yayıyoruz. Merada kendileri besleniyorlar" ifadelerini kullandı.



Üretimde amaçlarının çok sayıda kaz yetiştirmek olmadığını söyleyen Bayramoğlu, "3 bin tane kaz bile yetiştirmek bizim için çok kolay. Kuluçka makinemizi doldurup civcivlerimizi çıkartırız ama sağlıklı, verimli olabilmeleri için bin tane civarı kaz en sağlıklısı" dedi.



Bayramoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Bayramoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Elif Sare Bayramoğlu ise kazlarla ilgilenmekten mutlu olduğunu belirterek, "Ben 5 yaşından beri buradayım. Zamanım çok iyi geçiyor. Kazları güdüyorum, babama yardımcı oluyorum. Kazlara yem veriyorum, sonra oyun oynuyoruz. Zamanım eğlenceli geçiyor" dedi.