Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPlan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

13.09.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Tahminlere göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in batısı ve Van’ın doğu çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. İşte 13 Eylül 2026 il il hava durumu...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU 

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
#Gündem

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Beyoğlu ve Şişli'de gece denetimi: Onlarca polis katıldı
#Gündem

Beyoğlu ve Şişli'de gece denetimi: Onlarca polis katıldı

Üretici bu yönteme yöneldi! Tüccara satmayan karını yüzde 200'e çıkarıyor: Tesislere akın başladı
#Gündem

Üretici bu yönteme yöneldi! Tüccara satmayan karını yüzde 200'e çıkarıyor: Tesislere akın başladı